Spektakulärer Wechsel Nils Gräff verstärkt die SG Hüffelsheim Olaf Paare 21.05.2026, 18:21 Uhr

i Dynamischer Antritt: Der bisherige Waldalgesheimer Nils Gräff (grünes Trikot) wechselt zur SG Hüffelsheim. Edgar Daudistel

Eine bemerkenswerte Aufstiegssaison geht zu Ende: Die SG Hüffelsheim war nie in Abstiegsgefahr und hat oftmals Spektakel geboten. Nun steht zum Saisonabschluss noch ein Heimspiel an.

Der SG Hüffelsheim ist ein weiterer Coup auf dem Transfermarkt gelungen. In Nils Gräff von Alemannia Waldalgesheim kommt im Sommer ein vielseitiger Fußballer, der reichlich Erfahrung aus Spielen in der Ober- und Verbandsliga mitbringt. „Nils passt perfekt in unser Beuteschema, auch weil er ein ambitionierter Junge aus der Region ist“, sagt Simon Engelbert, der Sportliche Leiter der Hüffelsheimer, über den Sohn von Daniel Gräff, den früheren ...







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