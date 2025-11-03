Wechsel im Sommer ins Saarland Niklas Alles verlässt Herzensverein VfR Baumholder 03.11.2025, 14:25 Uhr

i Niklas Alles (links) und Marius Gedratis bei einer Eckstoß-Variante. In der kommenden Saison muss der VfR Baumholder auf einen seiner Standardspezialisten verzichten. Niklas Alles wechselt ins Saarland. Stefan Ding

Der Kapitän geht von Bord. Die laufende Saison wird die letzte sein, die Niklas Alles für den VfR Baumholder bestreitet. Der 29-Jährige wechselt zu einem nagelneuen Verein im Saarland.

Der VfR Baumholder wird seinen Kapitän verlieren. Am Ende der laufenden Saison verlässt Niklas Alles den Fußball-Landesligisten aus dem Westrich und wechselt ins Saarland zum SV Victoria St. Wendel. „Die Verantwortlichen des SV Victoria sind schon vor einigen Wochen auf mich zugekommen und haben mir vermittelt, dass sie mich unbedingt für ihren Verein und für ihr Projekt gewinnen möchten“, verrät Alles.







Artikel teilen

Artikel teilen