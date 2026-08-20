Erreichen die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim schon am Jahrmarkt und damit am vierten Spieltag die Zehn-Punkte-Marke? Das wäre eine Hausnummer. Dazu ist aber am Freitag ein Dreier notwendig.
Lesezeit 1 Minute
Der TuS Hackenheim reiht sich in die Riege der vielen Klubs ein, die am Jahrmarktswochenende bereits am Freitagabend spielen. Um 19.30 Uhr gastiert in der Fußball-Landesliga der SV Rodenbach am Felseneck.Die gute Nachricht vorneweg: Noel Schywalski, der Shootingstar der ersten Saisonwochen, hat sich nicht schlimmer am Knie verletzt.