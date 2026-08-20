TuS Hackenheim am Freitag
Nichts Schlimmes: Hulsey plant Schywalski fest ein
Pierre Merkel (links), der Hackenheimer Co-Trainer, ist der Zielspieler des TuS bei Standards. Was dabei erlaubt ist, erklärt ih
Pierre Merkel (links), der Hackenheimer Co-Trainer, ist der Zielspieler des TuS bei Standards. Was dabei erlaubt ist, erklärt ihm im Spiel gegen die SG Meisenheim der Schiedsrichter.
Edgar Daudistel

Erreichen die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim schon am Jahrmarkt und damit am vierten Spieltag die Zehn-Punkte-Marke? Das wäre eine Hausnummer. Dazu ist aber am Freitag ein Dreier notwendig.

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Der TuS Hackenheim reiht sich in die Riege der vielen Klubs ein, die am Jahrmarktswochenende bereits am Freitagabend spielen. Um 19.30 Uhr gastiert in der Fußball-Landesliga der SV Rodenbach am Felseneck.Die gute Nachricht vorneweg: Noel Schywalski, der Shootingstar der ersten Saisonwochen, hat sich nicht schlimmer am Knie verletzt.
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