TuS Hackenheim am Freitag Nichts Schlimmes: Hulsey plant Schywalski fest ein Olaf Paare 20.08.2026, 14:03 Uhr

i Pierre Merkel (links), der Hackenheimer Co-Trainer, ist der Zielspieler des TuS bei Standards. Was dabei erlaubt ist, erklärt ihm im Spiel gegen die SG Meisenheim der Schiedsrichter. Edgar Daudistel

Erreichen die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim schon am Jahrmarkt und damit am vierten Spieltag die Zehn-Punkte-Marke? Das wäre eine Hausnummer. Dazu ist aber am Freitag ein Dreier notwendig.

Der TuS Hackenheim reiht sich in die Riege der vielen Klubs ein, die am Jahrmarktswochenende bereits am Freitagabend spielen. Um 19.30 Uhr gastiert in der Fußball-Landesliga der SV Rodenbach am Felseneck.Die gute Nachricht vorneweg: Noel Schywalski, der Shootingstar der ersten Saisonwochen, hat sich nicht schlimmer am Knie verletzt.







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