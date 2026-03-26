Eintracht in Marienborn Neuer Wind: Spreitzer gibt nun den Takt vor Olaf Paare 26.03.2026, 13:11 Uhr

i Positionswechsel: Deniz Darcan (links) ist auf eigenen Wunsch nicht mehr spielender Co-Trainer der Eintracht, sondern nur noch Spieler. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Mario Spreitzer ist der neue starke Mann bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. Er bringt Feuer rein ins Training und in den Kader. Die Veränderungen sollen am Sonntag in Marienborn sichtbar und mit dem Klassenverbleib belohnt werden.

Das Spiel eins nach der Trennung von Trainer Thorsten Effgen führt den Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach zum TuS Marienborn. Am Sonntag um 15.30 Uhr sind die Blau-Weißen unter der erstmaligen Regie von Interimstrainer Mario Spreitzer in dem Mainzer Stadtteil zu Gast.







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