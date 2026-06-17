SC Idar als Auftaktwunsch Neue Trainer des VfR Baumholder finden Murat Yasar gut Sascha Nicolay 17.06.2026, 12:41 Uhr

i Felix Ruppenthal freut sich auf seine neue Rolle als Trainer. Jupp Heynckes und Vincent Kompany sind für ihn Vorbilder. Stefan Ding

Die Frage nach dem besten Trainer ihrer Spielerkarriere haben Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal nicht nur mit „Murat Yasar“ beantwortet. Da gibt es noch mehr Namen. Ein spannendes Interview mit den Trainer-Novizen über ihre Rolle und den VfR.

Am Sonntagmorgen startet der VfR Baumholder in die Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Verbandsliga. Das Sagen auf dem Trainingsplatz und bei den Spielen haben von diesem Moment an Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal. Für beide ist der VfR Baumholder die erste Trainerstation.







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