Das enttäuschende Aus im Fußball-Verbandspokal hat der SV Alemannia Waldalgesheim mit einem Verbandsliga-Sieg bei der TuS Marienborn schnell vergessen gemacht. Mit dem 1:0 (1:0) fuhren die Grün-Weißen einen verdienten Dreier ein.

„Diese Leistung war das komplette Gegenteil vom Mittwoch, als wir in Weisenau verloren haben“, erklärte SVA-Trainer Elvir Melunovic und fügte an: „Wir haben den Frust aus dem Pokalspiel in positive Energie umgewandelt.“ Im Vergleich zur 2:3-Niederlage in Weisenau rutschte in Marienborn aber auch wieder Kapitän Daniel Braun ins Team und in die Abwehrzentrale. Es war auch sein Verdienst, dass die Waldalgesheimer nahezu keine Chancen des Gegners zuließen. „Das war eine sehr souveräne Leistung“, freute sich Melunovic, der ergänzte: „Wir spielen seit dieser Saison anders, und das kommt bei der Mannschaft gut an.“ In der Vorsaison hatten die Waldalgesheimer viel über lange Bälle auf Pierre Merkel gesetzt, nun wird mehr mit Pässen agiert. „Das birgt ein gewisses Risiko, aber damit gehen wir bisher sehr gut um“, sagte Melunovic.

Zwar machten die Marienborner in der zweiten Hälfte mächtig Druck, nutzten dazu auch eine Überzahl, weil Nils Gräff eine Zeitstrafe abbrummen musste. Doch Zählbares sprang dabei nicht heraus. „Wir hatten dagegen neben unserem Tor noch einige Halbchancen“, sagte Melunovic. Gräff wurde zweimal in aussichtsreicher Situation gestoppt, zudem wurde ein Foul an Marlon Pira nicht geahndet. Es wäre der zweite Foulelfmeter gewesen, denn auch das einzige Tor des Tages entsprang einem Strafstoß. Mahdi Mehnatgir wurde gefoult und verwandelte höchstpersönlich (17.). „Mahdi sieht sich selbst als Führungsspieler, und er ist es aus meiner Sicht auch, wenn er sich in solchen Momenten den Ball schnappt und versenkt“, erklärte der Coach.

SVA Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Iten, Shamshon – Atanley – Grünewald, Gräff – Pira (89. Kreling), Mehnatgir.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Steinwenden.