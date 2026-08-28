SG Hüffelsheim expandiert Neue Partner, Tribüne und ein Zeichen an die Jugend Olaf Paare 28.08.2026, 11:38 Uhr

i Der Anbau ans Sportheim der SG Hüffelsheim ist in Containerbauweise entstanden. Federführend war die Firma Embeka Technologies aus Langenlonsheim, die nun auch als strategischer Partner einsteigt. Edgar Daudistel

Die SG Hüffelsheim will fußballerisch nach oben. Doch es wird nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investiert – und bald vielleicht auch in eine brachliegende Sportfläche.

Stillstand ist bei der SG Hüffelsheim ein Fremdwort. Der aufstrebende Fußball-Verbandsligist entwickelt sich stetig weiter und hat weitere Meilensteine in Sachen Finanzierung und Infrastruktur gesetzt.Andreas Krafft, die treibende Kraft des Hüffelsheimer Aufstiegs, hat zwei neue strategische Partner an den Verein gebunden.







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