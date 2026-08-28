Die SG Hüffelsheim will fußballerisch nach oben. Doch es wird nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investiert – und bald vielleicht auch in eine brachliegende Sportfläche.
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Stillstand ist bei der SG Hüffelsheim ein Fremdwort. Der aufstrebende Fußball-Verbandsligist entwickelt sich stetig weiter und hat weitere Meilensteine in Sachen Finanzierung und Infrastruktur gesetzt.Andreas Krafft, die treibende Kraft des Hüffelsheimer Aufstiegs, hat zwei neue strategische Partner an den Verein gebunden.