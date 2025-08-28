Im fünften Saisonspiel trifft Fußball-Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach bereits auf den dritten Aufsteiger. Nach dem 3:3 gegen den TuS Hohenecken und dem 1:4 bei der SG Hüffelsheim steht nun das Gastspiel beim FC Bienwald Kandel an. Der Anstoß erfolgt am Samstag um 16 Uhr.

„Die Kandeler sind für mich kein Aufsteiger. Der Abstieg war ein Betriebsunfall, der schnellstmöglich wettgemacht wurde. Sie haben vielmehr ein gestandenes Verbandsliga-Team, das noch einmal verstärkt wurde“, sagt SGE-Trainer Thorsten Effgen und fügt an: „Wir freuen uns total auf die Fahrt nach Kandel. Dort sind immer viele Emotionen im Spiel. In Kandel wird Fußball gelebt.“

Vaterrolle: Levi Mukamba fehlt weiter

Seine Mannschaft gab beim 0:0 gegen den zuvor stets siegreichen SVA Waldalgesheim ein kämpferisches Lebenszeichen ab. Defensiv standen die Bad Kreuznacher sehr kompakt, ließen nach den vielen Gegentoren zuvor nahezu nichts zu und verdienten sich das torlose Remis, zumal sie lange in Unterzahl agierten. „Diese defensive Stabilität wollen wir beibehalten und gleichzeitig nach Möglichkeiten suchen, einen Treffer zu erzielen. Beispielsweise durch einen Umschaltmoment oder durch einen Standard“, erklärt Effgen, der keinen Hehl aus einem Problem der Eintracht macht: „Es fehlt neben Deniz Darcan ein zweiter torgefährlicher Spieler.“

Levi Mukamba könnte das sein, fehlt als frischgebackener Papa aber erst einmal. Auf lange Sicht könnte auch Matti Rieß helfen, der zuletzt in der zweiten Mannschaft nach langer Verletzungspause getroffen hat. „Er hat zuvor über ein Jahr nicht von Beginn an gespielt. Wir halten uns da strikt an unseren Aufbauplan und bleiben vernünftig“, sagt Effgen. In der Reserve punktet auch Leonardo Rastiello, den die Bad Kreuznacher kurzfristig unter Vertrag genommen haben. „Ein spannender, weil mutiger Spieler“, sagt Effgen. Rastiello braucht aber noch Zeit. Er kommt von den A-Junioren des SV Wehen Wiesbaden und wagt bei der Eintracht den Umstieg in den Männerfußball.