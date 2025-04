Die Heimspiele der SG Kirn/Kirn-Sulzbach im Frühjahr 2025 sind rar gesät. Eines steigt am Sonntag gegen die SF Bundenthal, und mit dem Stimmungshoch nach dem ersten Saisonsieg gehen es die Kirner optimistisch an.

Das erste Ziel für das erste Halbjahr 2025 ist erreicht: Dank des 1:0-Erfolgs in Eppenbrunn werden die Fußballer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach die Landesliga-Saison nicht sieglos beenden. „Der Druck ist schon mal weg. Wir würden aber auch gerne noch einen Heimsieg landen. Und so viele Heimspiele haben wir ja nicht mehr. Also gerne schon am Sonntag“, nimmt Jens Wückert, der Trainer der Kirner, das nächste Ziel direkt ins Visier. Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Kirner in Kirn-Sulzbach die SF Bundenthal.

„Im Hinspiel haben wir ein gutes Spiel gemacht. Daran und an die starke Vorstellung in Eppenbrunn wollen wir anknüpfen“, erläutert Wückert, der festgestellt hat: „Der erste Sieg hat uns gutgetan. Du gehst dann montags ganz anders auf die Arbeit und auch ins Training.“ Verzichten muss er auf „Rotsünder“ Alexander Schick, der für ein Spiel gesperrt wurde. „Er ist hinten links eine Größe. Sein Fehlen tut weh“, erklärt Wückert und fügt an: „Doch wir haben derzeit genug Alternativen.“