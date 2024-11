Verbandsliga: SVA schieltauf Herbstmeisterschaft Nächster Beweis steht an: Alemannen-Erfolg ist kein Zufallsprodukt 01.11.2024, 17:39 Uhr

Waldalgesheim. In der Verbandsliga steht wie in nahezu allen Klassen des Südwestdeutschen Fußballverbands der letzte Hinrunden-Spieltag an. Für den SV Alemannia Waldalgesheim geht es dabei um die Herbstmeisterschaft. Ein inoffizieller, aber durchaus beliebter Titel, den die Alemannen allerdings nicht selbst in der Hand haben.

Sie sind punktgleich mit Tabellenführer FV Dudenhofen, der aber über das bessere Torverhältnis verfügt. Beide haben schwere Aufgaben vor der Brust. Während der FVD, der am Mittwochabend im Elfmeterschießen das Halbfinale des Verbandspokals erreichte, in Baumholder ran muss, empfängt der SVA an der Waldstraße am Samstag um 15.

