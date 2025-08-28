Einer der Titelaspiranten der Fußball-Landesliga stellt sich in Meisenheim vor. Der SV Hermersberg mit seinem neuen, ambitionierten Spielertrainer Christopher Ludy ist am Sonntag zu Gast.

Die gute Nachricht rund um Fußball-Landesligist SG Meisenheim/Desloch/Lauschied gleich vorneweg: Johannes Körner und Mika Maurer, die in Schmittweiler zusammengeprallt waren, geht es gut.

Die beiden Leistungsträger verbrachten nach dem Spiel eine Nacht im Krankenhaus, durften dieses am nächsten Morgen aber wieder verlassen und waren schon am Mittwoch wieder im Training. „Die beiden sind hart im Nehmen und beißen“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr, der davon ausgeht, dass beide auch am Sonntag um 15 Uhr auf dem Meisenheimer Kunstrasen gegen den SV Hermersberg wieder auflaufen werden.

„Wenn du zunächst nicht so performst, wie du es eigentlich kannst, dann musst du hinten heraus Gas geben.“

Jens Bohr

Die Comeback-Qualitäten seines Teams, die sich zuletzt in zwei späten Treffern in Schmittweiler (zum 2:2) und gegen den TuS Hackenheim (zum 2:1-Siegtreffer) gezeigt haben, sieht Bohr mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er sagt: „Wenn du zunächst nicht so performst, wie du es eigentlich kannst, dann musst du hinten heraus Gas geben. Das hat das Team jeweils sehr gut gemacht, Moral und Charakter bewiesen. Aber wir können vorher auch viel besser spielen, als wir es in den beiden Partien gemacht haben.“

Gegen den SV Hermersberg erwartet er dementsprechend, dass sein Team von Beginn an Gas gibt und sich nicht wieder auf Treffer in der Nachspielzeit verlassen muss. Die Hermersberger sind für viele Experten ein Titelkandidat, sind bisher aber noch nicht so richtig aus den Startblöcken gekommen. „Neuer Trainer, neue Spieler, wir wissen alle, dass das Zeit braucht. Aber auch ich bin davon überzeugt, dass die Hermersberger irgendwann konstant gute Leistungen zeigen werden. Es wäre allerdings wünschenswert, wenn sie damit erst nach unserem Spiel beginnen würden“, erklärt Bohr.

Er setzt am Sonntag nicht nur auf die beiden zuletzt angeschlagenen Akteure, auch der Rest des Kaders steht ihm zur Verfügung. Einzige Ausnahme bleibt Maurizio Lörsch, der aufgrund seiner Verletzung weiter pausieren muss.