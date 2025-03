Nur zwei Punkte trennen die SG Rieschweiler und die SG Meisenheim in der Landesliga-Tabelle. Das direkte Duell am Samstag kann also die Weichen für die nächsten Wochen stellen.

Nach zwei Derbys, die jeweils 3:3 endeten, reisen die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nun mal wieder in die Pfalz. Am Samstag um 16.30 Uhr gastiert die SGM bei der SG Rieschweiler.

Die beiden Vereine duellierten sich in den vergangenen Jahren sehr häufig, in dieser Saison stehen sie sich beim Anpfiff bereits das dritte Mal gegenüber. Versuch Nummer eins wurde wegen einer schweren Verletzung abgebrochen, das Nachholspiel Ende November ging dann mit 3:1 an die Rieschweilerer. Allerdings sah die SGM bei der SGR oft gut aus. Seit 2020 landeten die Meisenheimer in Rieschweiler ein 7:1, ein 5:0 und ein 5:1. „Wir müssen einfach das gleiche Engagement wie in den ersten beiden Partien des Jahres an den Tag legen“, fordert SGM-Trainer Jens Bohr und fügt an: „Natürlich müssen wir die Zahl der Gegentore reduzieren. Aber es war ja nicht so, dass die Gegner reihenweise Möglichkeiten hatten. Es geht eher darum, dass wir die Fehler, die dann in letzter Konsequenz zu den Gegentoren führen, abstellen.“

Maurer-Wechsel stimmt alle zufrieden

Trotz der sechs Gegentreffer hat sich die Maßnahme, Mika Maurer zum Abwehrchef umzufunktionieren, als guter Schachzug erwiesen. „Das sieht er so, das sieht die Mannschaft so, das sehe ich so“, stellt Bohr fest. Der ehemalige Zehner löst vieles mit Instinkt und Tempo, bringt sich auch als eher kleiner Spieler geschickt ins Kopfballspiel ein.

In Rieschweiler kann Bohr mit einem vergleichbaren Kader wie zuletzt planen. Marc-André Schneider und Benny Schmell dürften in den Kader rücken, ein Startelf-Einsatz kommt aber zu früh. „Zumal es die Jungs, die zuletzt gespielt haben, gut gemacht haben. Es gibt keinen Grund für Wechsel“, sagt Bohr. Eine Ausnahme gibt es: Nico Praß agierte als Joker stark und ist stets eine Option für die erste Elf. Allerdings hat er sich bei seinem Zweitmannschafts-Einsatz leicht verletzt. Im Training wirbelte er aber bereits wieder mit.