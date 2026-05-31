Der FC Schmittweiler mag Drama: Erst durch ein erfolgreiches Elfmeterschießen sichert sich der Verein den Verbleib in der Landesliga. Erst gekämpft, dann gemeinsam gefeiert. Der Sieg von Mehlingen ist auch ein Sieg der Kameradschaft.
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Der Jubel fiel so laut, so enthusiastisch, so feucht-fröhlich und so gemeinschaftlich aus – da hätte sich manches Meisterteam ein Beispiel nehmen können. Dabei sicherte sich der FC Schmittweiler-Callbach in einem Abstiegs-Entscheidungsspiel in Mehlingen mit einem 8:6 (3:3, 2:2, 0:1) nach Elfmeterschießen über Phönix Schifferstadt „nur“ den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga.