FC Schmittweiler bleibt drin Nach Renners Elfer brechen alle Jubeldämme Olaf Paare 31.05.2026, 11:45 Uhr

i Der Moment des Erfolgs im Elfmeterschießen: Die Spieler des FC Schmittweiler-Callbach laufen jubelnd von der Mittellinie zum Torschützen Jeffrey Renner. Klaus Castor

Der FC Schmittweiler mag Drama: Erst durch ein erfolgreiches Elfmeterschießen sichert sich der Verein den Verbleib in der Landesliga. Erst gekämpft, dann gemeinsam gefeiert. Der Sieg von Mehlingen ist auch ein Sieg der Kameradschaft.

Der Jubel fiel so laut, so enthusiastisch, so feucht-fröhlich und so gemeinschaftlich aus – da hätte sich manches Meisterteam ein Beispiel nehmen können. Dabei sicherte sich der FC Schmittweiler-Callbach in einem Abstiegs-Entscheidungsspiel in Mehlingen mit einem 8:6 (3:3, 2:2, 0:1) nach Elfmeterschießen über Phönix Schifferstadt „nur“ den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga.







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