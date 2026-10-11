FC Schmittweiler verliert 1:4 Nach großer SGM-Dominanz wird es noch einmal spannend Olaf Paare 11.10.2026, 14:03 Uhr

i Packende Szenen gab es im Landesliga-Derby einige. In dieser Aktion stoppen die Meisenheimer Hendrik Hautz (weißes Trikot, links) und Leon Bock die Schmittweilerer Milan Klein und Leon Frenger. Michael Ottenbreit

Es bleibt dabei: In den Derbys gegen den FC Schmittweiler trumpft die SG Meisenheim auf. Vor 450 Zuschauern zeigte sie eine bärenstarke Leistung, siegte zwar spät, aber verdient und ist wieder bestes Kreisteam.

Seit Wochen läuft Aurel Rech aufgrund seiner Kniebeschwerden nur auf, wenn es wirklich wichtig ist. Nach einer halben Stunde hielt es den Torjäger und Kopf des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach nicht mehr auf der Bank. Zu groß war im Derby vor stattlicher Kulisse die Dominanz von Gastgeber SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.







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