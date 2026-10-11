FC Schmittweiler verliert 1:4
Nach großer SGM-Dominanz wird es noch einmal spannend
Packende Szenen gab es im Landesliga-Derby einige. In dieser Aktion stoppen die Meisenheimer Hendrik Hautz (weißes Trikot, links
Packende Szenen gab es im Landesliga-Derby einige. In dieser Aktion stoppen die Meisenheimer Hendrik Hautz (weißes Trikot, links) und Leon Bock die Schmittweilerer Milan Klein und Leon Frenger.
Michael Ottenbreit

Es bleibt dabei: In den Derbys gegen den FC Schmittweiler trumpft die SG Meisenheim auf. Vor 450 Zuschauern zeigte sie eine bärenstarke Leistung, siegte zwar spät, aber verdient und ist wieder bestes Kreisteam.

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Seit Wochen läuft Aurel Rech aufgrund seiner Kniebeschwerden nur auf, wenn es wirklich wichtig ist. Nach einer halben Stunde hielt es den Torjäger und Kopf des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach nicht mehr auf der Bank. Zu groß war im Derby vor stattlicher Kulisse die Dominanz von Gastgeber SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.
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