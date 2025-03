Die Serie hält: Der FC Schmittweiler-Callbach hat auch sein drittes Spiel im Jahr 2025 in der Fußball-Landesliga gewonnen und dabei erneut auf ganzer Linie überzeugt. „Ein dickes Kompliment an meine Mannschaft, wie sie aufgetreten ist und mit wie viel Willen sie das Spiel gedreht hat“, sagte FCS-Trainer Murat Yasar nach dem 4:2 (1:2)-Sieg über den SV Nanzdietschweiler.

Die Gastgeber waren früh in Führung gegangen. Nach einem Steckpass von Efe Görlek lief Simon Scherer alleine aufs Tor zu und versenkte (5.). Der Gast brachte nun aber Intensität und Wucht in die Partie und ging mit einem 2:1 in die Pause. Max Niemann (25.) und Sven Vogelgesang (32.) waren erfolgreich.

Görlek ragt aus starker Teamleistung heraus

„Wir haben in der Kabine nicht nur das System umgestellt, ich habe die Jungs auch angehalten, noch mehr zu investieren. Und das haben sie ganz toll umgesetzt“, sagte Yasar und fügte an: „Wir haben uns da auf die Basics konzentriert. Auf Zweikämpfe gesetzt, auf zweite Bälle.“ Scherer brachte mit einem starken Kopfball nach Ecke die Hoffnung zurück (52.).

Und die Schmittweilerer ließen nicht locker. In der 90. Minute war es Aurel Rech, der nach einer Standardsituation zur Stelle war und das 3:2 markierte. In der fünften Minute der Nachspielzeit machte Petrit Miftari alles klar. „Das Tor war bezeichnend. Petrit war unter Bedrängnis, drohte den Ball zu verlieren, aber er wollte das Tor unbedingt, und sein Wille wurde belohnt“, sagte Yasar, der ergänzte: „In der zweiten Hälfte war das wieder die Schmittweiler-DNA.“ Aus einer starken Teamleistung hob der Coach in Görlek einen Spieler hervor. „Wahnsinn, was der Junge gelaufen ist und Lücken gestopft hat“, sagte Yasar, der bilanzierte: „Wenn du dir einen optimalen Start ausmalen darfst, dann sieht er so aus.“

FC Schmittweiler-Callbach: Hill – Luciano (87. Decker), C. Rech, Renner, Heimann – Naujoks, J. Rech (76. Miftari), Görlek, A. Rech, Klein (64. Fritz) – Scherer (90.+3 Atama).

So geht’s weiter: am Samstag, 18 Uhr, beim TuS Hackenheim.