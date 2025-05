Was zunächst nach einer guten Auswärtsfahrt ausgesehen hatte, endete für die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in einem Ergebnis-Desaster. Der Fußball-Landesligist unterlag bei Tabellenführer TuS Hohenecken mit 3:8 (1:4).

„Diese Niederlage ist auch in der Höhe verdient“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr. Die Elf vom Glan erwischte den besseren Start. Nach einem Schuss von Alexander Tiedke reagierte Marc Giselbrecht (14.) am schnellsten und staubte ab. „Der Start war gut, aber dann wurden wir zu nervös und haben dem TuS Hohenecken das Mittelfeld überlassen“, berichtete Bohr, der ergänzte: „Unsere Pässe haben nicht mehr die Mitspieler gefunden. Durch die vielen Fehler im Spielaufbau haben wir den Gegner regelrecht zum Toreschießen eingeladen und uns das Leben selbst schwer gemacht.“ Nico Schauß (20.) glich für die Hausherren aus. Binnen elf weiteren Minuten drehten Lukas Kallenbach (24., 35.) und Leon Krüger (31.) noch vor dem Pausenpfiff die Begegnung.

Topteam bestraft Fehler gnadenlos

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich nichts am Spielverlauf. Die bemühten Meisenheimer leisteten sich weiterhin zu viele Fehler, die der TuS Hohenecken eiskalt ausnutzte. Kallenbach (49.) erhöhte direkt nach dem Seitenwechsel. Schauß (67.), Dennie Reh (75.) und Alex Tuttobene (82.) legten nach. Kurz vor Ende sorgten Mika Maurer (89.) und Laurenz Fach (90.) aus Sicht der SG Meisenheim noch einmal für Ergebniskosmetik. „Wir haben uns in der zweiten Hälfte etwas mehr Torchancen herausgespielt und hätten durchaus früher verkürzen können. So fallen unsere Anschlusstreffer zu spät. Wir müssen letztendlich das Ergebnis so hinnehmen, den Mund abputzen und aus den gemachten Fehlern lernen“, sagte Bohr, der trotz der hohen Niederlage seines Teams ein gutes Spiel von beiden Mannschaften gesehen hatte.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Secker (71. Praß), P. Mohr, Maurer, H. Hautz (71. Mau. Lörsch), Wurdel – Fach, Bock, Höft, Giselbrecht – Tiedtke.

So geht’s weiter: am Samstag, 17 Uhr, gegen SV Kirchheimbolanden.