In der Landesliga verliert die SG Meisenheim gegen den TSC Zweibrücken trotz früher Führung. Ein Handelfmeter brachte zunächst den Vorteil, doch am Ende reichte die Kraft nicht aus.

Vieles sah danach aus, dass die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied ihren guten Saisonstart würde fortsetzen können. Drei Auswärtssiege in Pflichtspielen hatte es zuvor gegeben. Doch das erste Heimspiel ging trotz einer Führung verloren, dem TSC Zweibrücken unterlagen die Meisenheimer in Desloch mit 1:2 (1:1).

„In der Anfangsphase hatten wir einige gute Möglichkeiten. Wir hätten nicht 1:0, sondern mindestens 2:0 führen müssen“, berichtete SGM-Trainer Jens Bohr. Für die Führung sorgte Laurenz Fach mit einem Handelfmeter (19.). Der Außenbahnspieler ist zum Elfmeterschützen Nummer eins aufgestiegen. „Er hat in der Vorbereitung und im Pokal getroffen. So kann er gerne weitermachen“, sagte Bohr. Ein Zweibrückener ermeckerte sich nach der Elfmeterentscheidung noch eine Zeitstrafe, und so sah es eigentlich gut aus für die SGM.

„Das Gegentor fiel zu schnell, und es hat auch irgendwie einen Bruch in unserem Spiel ausgelöst.“

Jens Bohr

Doch in Überzahl kassierten die Gastgeber den Ausgleich durch Fabian Bayer (25.). „Das Gegentor fiel zu schnell, und es hat auch irgendwie einen Bruch in unserem Spiel ausgelöst“, erklärte der Meisenheimer Coach.

Die Zweibrückener bekamen mehr und mehr Oberwasser und gaben auch in der zweiten Hälfte den Ton an. Die Meisenheimer hatten zwar die eine oder andere Kontergelegenheit, schafften es aber nicht, zwingend zu werden. Immerhin überstanden sie eine Unterzahl-Phase unbeschadet, als Pascal Mohr wegen Ballwegschlagens für zehn Minuten runter musste.

Lörsch muss erneut angeschlagen vom Feld

In der 82. Minute gelang den Gästen dann der Lucky Punch durch den eingewechselten Mirko Tüllner. „Schade, denn eigentlich war das ein Fifty-fifty-Spiel, doch in der zweiten Hälfte sind uns mehr und mehr die Kräfte geschwunden. Das war mir vor allem dadurch aufgefallen, dass wir nicht mehr so konzentriert agiert haben“, stellte Bohr fest und fügte an: „Das soll keine Ausrede sein. Aber Sonntag, Mittwoch, Freitag, drei intensive Spiele in fünf Tagen, das steckst du nicht so einfach weg.“

Beim zweiten Gegentreffer verletzte sich dann auch noch Innenverteidiger Mohr, der von seinem eigenen Torwart Johannes Körner abgeräumt wurde. Mohr musste vom Feld, Bohr gab aber Entwarnung: „Es ist offensichtlich nur eine Prellung. Ich gehe nicht von einem längeren Ausfall aus.“ Und das ist aus Meisenheimer Sicht gut so, da Nebenmann Maurizio Lörsch angeschlagen früh raus musste und erneut eine kurze Woche ansteht. Bereits am Freitag geht es mit dem Heimderby gegen den TuS Hackenheim weiter. Zunächst aber wird am heutigen Montag die Auslosung der nächsten Pokalrunde mit Spannung erwartet.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Wurdel, P. Mohr (85. H. Hautz), Mau. Lörsch (46. Schneider), Praß – Höft (88. Edinger), Bock – Fach, Tiedtke, Maurer – Schmell (72. Giselbrecht).

So geht’s weiter: am Freitag, 19.30 Uhr, gegen den TuS Hackenheim.