Weinsheimer verlieren 1:2 Nach Bernhards Anschlusstreffer wird es heiß Olaf Paare 01.11.2026, 13:01 Uhr

i Kassierte gegen den SV Hermersberg ein Slapstick-Gegentor: Gerrit Martensen, der Torwart der SG Weinsheim. Edgar Daudistel

Aus dem erhofften Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum wurde es nichts: Auch dem SV Hermersberg musste sich die SG Weinsheim geschlagen geben. Es war die dritte Niederlage in Folge für den Aufsteiger.

Die SG Weinsheim, Aufsteiger in die Fußball-Landesliga, zeigte gegen den Verbandsliga-Aspiranten SV Hermersberg einmal mehr ein gutes Spiel, ohne dass am Ende Punkte heraussprangen. Mit 1:2 (0:0) unterlagen die Weinsheimer auf eigenem Sportgelände.„Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass wir die Chancen, die zum 2:2 da waren, nicht konsequenter genutzt und uns damit nicht belohnt haben.







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