Deutliche 0:4-Niederlage Nach 30 Sekunden liegt die SGH bereits zurück Olaf Paare 29.03.2026, 19:50 Uhr

i Ungewohnte Position: Der Hüffelsheimer Tim Reidenbach (rechts) spielte dieses Mal als Sechser. Klaus Castor

Nach vier Siegen und einem Remis gab es im Jahr 2026 die erste Niederlage für die SG Hüffelsheim. Eine Niederlage, die früh eingeleitet wurde und die absolut verdient war.

Auf diesen Logenplatz hätte André Weingärtner gerne verzichtet. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim verfolgte die 0:4 (0:1)-Niederlage gegen den FC Basara Mainz vom Balkon des Sportheims aus, da er eine Sperre abbrummen musste. Beim Spiel zuvor in Mechtersheim hatte er in der Nachspielzeit seine Coachingzone verlassen.







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