Nach vier Siegen und einem Remis gab es im Jahr 2026 die erste Niederlage für die SG Hüffelsheim. Eine Niederlage, die früh eingeleitet wurde und die absolut verdient war.
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Auf diesen Logenplatz hätte André Weingärtner gerne verzichtet. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim verfolgte die 0:4 (0:1)-Niederlage gegen den FC Basara Mainz vom Balkon des Sportheims aus, da er eine Sperre abbrummen musste. Beim Spiel zuvor in Mechtersheim hatte er in der Nachspielzeit seine Coachingzone verlassen.