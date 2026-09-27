2:5-Niederlage in Zweibrücken Mutiger Ansatz der SG Weinsheim wird nicht belohnt Olaf Paare 27.09.2026, 19:00 Uhr

i Da half aller Einsatz nichts: Luca Redschlag (rechts) und seine SG Weinsheim unterlagen in Zweibrücken mit 2:5. Michael Ottenbreit

Die Anfangseuphorie bei der SG Weinsheim schwächt sich immer mehr ab. Das 2:5 in Zweibrücken ist die dritte Niederlage in Folge. Allerdings blieben sich die Weinsheimer treu und zeigten einen mutigen Ansatz.

Für den Auftritt der SG Weinsheim gab es in Zweibrücken viel Lob. Doch die Punkte behielt der gastgebende TSC. Der Zweite der Fußball-Landesliga bezwang den Aufsteiger mit 5:2 (3:1).„Der Unterschied zwischen beiden Teams war die Kaltschnäuzigkeit“, bilanzierte SG-Trainer Luca Redschlag und erklärte: „Die Zweibrückener waren fünfmal vor dem Tor und haben fünfmal getroffen.







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