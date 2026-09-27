Die Anfangseuphorie bei der SG Weinsheim schwächt sich immer mehr ab. Das 2:5 in Zweibrücken ist die dritte Niederlage in Folge. Allerdings blieben sich die Weinsheimer treu und zeigten einen mutigen Ansatz.
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Für den Auftritt der SG Weinsheim gab es in Zweibrücken viel Lob. Doch die Punkte behielt der gastgebende TSC. Der Zweite der Fußball-Landesliga bezwang den Aufsteiger mit 5:2 (3:1).„Der Unterschied zwischen beiden Teams war die Kaltschnäuzigkeit“, bilanzierte SG-Trainer Luca Redschlag und erklärte: „Die Zweibrückener waren fünfmal vor dem Tor und haben fünfmal getroffen.