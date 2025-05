Drei Niederlagen in Folge hatten an Trainer Thorsten Effgen und der SG Eintracht Bad Kreuznach genagt. Aus, vergessen, vorbei. Der Verbandsligist siegt wieder – mit 3:1 beim VfB Bodenheim, den die SGE in der Tabelle überholt hat.

Auch in Bodenheim tobte ein Gewitter, sodass das Verbandsligaspiel zwischen den VfB-Fußballern und der Bad Kreuznacher Eintracht unterbrochen werden musste. Nach 15 Minuten Pause ging es weiter, und die Gäste feierten einen 3:1 (2:0)-Erfolg, mit dem sie ihre Negativserie von drei Niederlagen beendeten.

„Die erste Hälfte von uns war nahe an der Perfektion“, lobte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen den Auftritt seines Teams, den er so umschrieb: „Die Mannschaft hat alle Prinzipien, die es bei uns gegen und mit dem Ball gibt, erstklassig umgesetzt.“ Dazu gehörte, dass die Angriffe von hinten sehr gut aufgebaut und die einzelnen Linien sehr gut überspielt wurden. Auch die konsequente Konterabsicherung und das Zweikampfverhalten gefielen dem Coach.

Die ersten beiden Tore bereitet Kapitän Darcan vor

Die Eintracht belohnte sich mit zwei Treffern. Levi Mukamba markierte nach Kopfballvorarbeit von Deniz Darcan ebenfalls per Kopf das 1:0 (20.). Jan Wingenter (41.) erhöhte. Der Bodenheimer Torwart parierte einen Abschluss von Darcan glänzend, Wingenter staubte ab.

In der zweiten Hälfte wurde die Partie noch einmal spannend. Zum einen, weil die Gastgeber auf mehr Flügelspiel umstellten und sich steigerten. Zum anderen, weil die Eintracht vergaß, das Spiel mit weiteren Toren zu entscheiden. „Wenn ich etwas kritisch sehe, dann die Chancenverwertung“, sagte Effgen. Der starke David Vodi (79.) verkürzte kurz vor der Gewitter-Unterbrechung. In der Folge wechselte Mukamba von der rechten auf die linke Defensivseite und stoppte Vodi wirkungsvoll.

Effgen freut sich über das Comeback von Matti Rieß

Doch der überragende Eintrachtler beließ es nicht bei Defensivaktionen. In der 90. Minute sicherte er sich das Leder in der eigenen Hälfte, marschierte gegen einen aufgerückten Gegner über das gesamte Feld und schloss zum 3:1 ab. „Eine Energieleistung von Levi“, lobte sein Coach und fügte an: „Er befindet sich ja gerade in einer Umfunktionsphase vom offensiven zum defensiven Spieler und hat in dieser Entwicklung noch einmal einen großen Sprung nach vorne gemacht. Derzeit werden seine ganzen Qualitäten wieder sehr gut sichtbar. Das wird auch an seinem Standing innerhalb des Teams deutlich. Levi möchte coachen und seinen Mitspielern helfen, und das klappt immer besser.“

In der Schlussminute gab es eine weitere schöne Geschichte. Nach neun Monaten Pause wegen eines Kreuzbandrisses wurde Matti Rieß eingewechselt und hätte beinahe das 4:1 erzielt. „Das wäre aber zu kitschig gewesen. Zu viel Kitsch ist oft nicht gut“, erklärte Effgen. Rieß trainiert seit vier Wochen wieder mit, es ist aber abgesprochen, dass er sowohl im Spiel als auch im Training Zweikämpfen aus dem Weg geht. „In so langen Verletzungspausen verlieren Spieler oft ihre sozialen Kontakte. Matti gehört aber zu uns, dieses Gefühl möchte ich ihm mit solchen Momenten geben“, sagte Effgen.

SGE: Haas – L. Mukamba, Brunswig, Blenske, Kreuznacht, Tüysüz (81. Kaan) – Wingenter (76. Molnar), Schäfer (90.+1 Strunk), Baumann, Darcan – G. Auletta (90.+1 Rieß).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen Basara Mainz.