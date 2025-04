Irgendwie wiederholen sich die Spielverläufe von Hassia Bingen in der Fußball-Landesliga Ost regelmäßig. Auch bei FG Mutterstadt führte das Team, zeigte eine ansprechende Leistung, belohnte sich am Ende aber nicht, weil zu viele einfache Fehler gemacht wurden.

„Ich kann keinem Spieler einen Vorwurf machen, alle haben alles reingeworfen“, sagte Hassia-Trainer Patrick Joerg und fügte an: „Am Ende hatte ich aber den Eindruck, dass meine Spieler eher Respekt davor hatten, das Spiel noch zu verlieren, als den Willen, es zu gewinnen. Das ist für eine junge Mannschaft nichts Ungewöhnliches.“ Es bringt die Binger im engen Abstiegskampf aber nicht weiter. Die Binger hätten schon nach drei Minuten in Führung gehen können, doch Israel Mukamba köpfte übers Tor. Nach dem 0:1 durch Fabio Reithermann (20.) fiel die Hassia in ein kleines Loch, doch die Binger fingen sich und glichen durch Tamim Noory nach starker Vorarbeit von Mukamba aus (45.). Direkt nach der Pause legte Andy Halili mit einem Schuss aus 18 Metern nach einer Ecke nach.

„Aber auch so hatte ich danach das Gefühl, dass dieses Mal das Momentum auf unserer Seite ist.“

Patrick Joerg

Nur Sekunden später hätte Sa-Adane Moussa frei stehend erhöhen können, vielleicht sogar müssen, doch er scheiterte am Torwart. „Wenn da das 3:1 fällt, wäre das eine Vorentscheidung gewesen bei der Hitze. Aber auch so hatte ich danach das Gefühl, dass dieses Mal das Momentum auf unserer Seite ist. Zumal die Mutterstädter zwei Lattenbälle hatten, die von der Unterkante vor die Linie gesprungen sind. Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagte Joerg. Doch es kam anders: In der 65. Minute glich Bleard Zeqiraj nach einem Doppelpass aus. In der 90. Minute wurde ein Foul von Noory dann doppelt bestraft. Der Binger erhielt eine Zeitstrafe, und der fällige Freistoß führte durch Reithermann zum bitteren 2:3 (90.+2).

Hassia Bingen: Setz – Mayer Marte, Hadamitzky, Merz – Jalkama, A. Halili – Skriabin (65. Langer), Schwettmann (25. Moussa/78. Haxholli) – Noory – Mukamba (86. Dobert), Berg.

So geht’s weiter: am Samstag, 16 Uhr, gegen VfR Grünstadt.