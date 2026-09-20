SG Meisenheim ärgert das 1:2 Möglichen Dreier verpasst, späte Niederlage kassiert Olaf Paare 20.09.2026, 11:25 Uhr

i Anton Wurdel (schwarzes Trikot) und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied mussten sich in Bedesbach unglücklich geschlagen geben. Klaus Castor

Da war mehr drin für die SG Meisenheim, viel mehr sogar. Das 1:2 beim TuS Bedesbach bezeichnete Trainer Jens Bohr als „sehr ärgerlich“.

Eine lange Überzahl half der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nicht, sich beim TuS Bedesbach-Patersbach durchzusetzen und damit in der oberen Hälfte der Tabelle der Fußball-Landesliga zu platzieren. Mit 1:2 (0:1) unterlagen die Gäste.„Wir hätten durchaus den Dreier mitnehmen können, da hätte sich niemand beschweren können“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr und fügte an: „Aber wenn ein Team wie die Bedesbacher eine Hälfte lang mit zehn Mann ...







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