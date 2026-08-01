Extrem sympathisch, sehr offen und auch fußballerisch schon gut integriert: Sascha Mockenhaupts Art kommt in Hüffelsheim sehr gut an. Zum Auftakt spielen in Johannes Balzer und Fabian Scheick zwei Urgesteine an seiner Seite.
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Das Spiel war schon lange abgepfiffen, da stand Sascha Mockenhaupt noch im roten Trikot der SG Hüffelsheim mit seiner Familie zusammen. Der Ex-Profi genoss sichtlich das Gefühl, wieder Teil einer Fußballfamilie zu sein.„Es hat großen Spaß gemacht“, sagte Mockenhaupt über seine ersten 66 Minuten als Verbandsliga-Spieler.