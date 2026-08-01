Debüt des Ex-Profis
Mockenhaupt vermisst das tägliche Training
Bestach mit seinem Einsatz für die SG Hüffelsheim: Sascha Mockenhaupt (rotes Trikot) warf sich gegen den SV Alemannia Waldalgesh
Bestach mit seinem Einsatz für die SG Hüffelsheim: Sascha Mockenhaupt (rotes Trikot) warf sich gegen den SV Alemannia Waldalgesheim in jeden Zweikampf. In diesem Fall ist er vor Bertin Gelenbevi am Ball.
Edgar Daudistel

Extrem sympathisch, sehr offen und auch fußballerisch schon gut integriert: Sascha Mockenhaupts Art kommt in Hüffelsheim sehr gut an. Zum Auftakt spielen in Johannes Balzer und Fabian Scheick zwei Urgesteine an seiner Seite. 

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Das Spiel war schon lange abgepfiffen, da stand Sascha Mockenhaupt noch im roten Trikot der SG Hüffelsheim mit seiner Familie zusammen. Der Ex-Profi genoss sichtlich das Gefühl, wieder Teil einer Fußballfamilie zu sein.„Es hat großen Spaß gemacht“, sagte Mockenhaupt über seine ersten 66 Minuten als Verbandsliga-Spieler.
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