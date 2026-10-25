Anträge einstimmig angenommen Mitglieder der SG Hüffelsheim goutieren Ausgliederung Olaf Paare 25.10.2026, 11:31 Uhr

i Andreas Krafft ist der Motor der Investitionsbewegung bei der SG Hüffelsheim. Die Mitglieder entsprachen nun seinem Vorschlag, das Spielrecht der ersten Mannschaft auszugliedern. Stefan Ding

Die Professionalisierung bei der SG Hüffelsheim wird nun ganz offiziell und mit ausdrücklicher Unterstützung der Mitglieder vorangetrieben. Diese votierten einstimmig für die Ausgliederung des Spielrechts der ersten Mannschaft in eine GmbH.

Das Interesse war riesig und die Überzeugung, den richtigen Weg zu gehen, nicht minder groß. 86 Mitglieder erschienen zur Mitgliederversammlung des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim, in der über die Ausgliederung des Spielrechts der ersten Mannschaft in eine GmbH abgestimmt werden sollte.







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