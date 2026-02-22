Wer aufgrund des Nieselregens auf einen Besuch in Hüffelsheim verzichtet hatte, verpasste eine starke Verbandsliga-Partie und eine gute Offensivleistung der Gastgeber. Defensiv hakt es weiter.
Das Spektakel lebt. Sieben Treffer in der zweiten Hälfte, zwei Führungswechsel, ein überraschender Ausgleich, zwei Elfmeter, ein Torwarttausch sowie ein langes und ein kurzes Debüt – die Verbandsliga-Fußballer der SG Hüffelsheim unterhielten einmal mehr ihre Zuschauer und durften sich auch über einen Dreier freuen: Mit 5:3 (1:0) bezwang der Aufsteiger zum Jahresauftakt den SV Steinwenden.