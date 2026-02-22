Hüffelsheimer 5:3-Sieg Mit Torwartwechsel untermauert Weingärtner seinen Kurs Olaf Paare 22.02.2026, 11:39 Uhr

i In Feierlaune: Die SG Hüffelsheim startete mit einem 5:3-Erfolg über den SV Steinwenden in die Restrunde. Mittendrin der einmal mehr überragende Simon Scherer. Edgar Daudistel

Wer aufgrund des Nieselregens auf einen Besuch in Hüffelsheim verzichtet hatte, verpasste eine starke Verbandsliga-Partie und eine gute Offensivleistung der Gastgeber. Defensiv hakt es weiter.

Das Spektakel lebt. Sieben Treffer in der zweiten Hälfte, zwei Führungswechsel, ein überraschender Ausgleich, zwei Elfmeter, ein Torwarttausch sowie ein langes und ein kurzes Debüt – die Verbandsliga-Fußballer der SG Hüffelsheim unterhielten einmal mehr ihre Zuschauer und durften sich auch über einen Dreier freuen: Mit 5:3 (1:0) bezwang der Aufsteiger zum Jahresauftakt den SV Steinwenden.







Artikel teilen

Artikel teilen