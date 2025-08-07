Eine harte Woche ist das, die der VfR Baumholder gerade erlebt. Aber es könnte auch eine sehr erfolgreiche werden. Beim SV Kirchheimbolanden peilt der VfR die Erfüllung eines Trainer-Traums an.

Genau rechtzeitig ist der VfR Baumholder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dem 8:0-Pokalkanter gegen den SC Birkenfeld ließ die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin Siege beim Landesliga-Auftakt gegen den SV Rodenbach und abermals im Verbandspokal beim SV Winterbach folgen. Am Freitag (19 Uhr) geht es zum ersten Auswärtsspiel in der Landesliga, zum SV Kirchheimbolanden.

„Der dritte Sieg in sechs Tagen wäre ein Traum“, meint Schübelin. Der Coach ist durchaus guter Dinge, kann aber den SV Kirchheimbolanden nicht so recht einschätzen. Kein Wunder, denn einerseits siegte der SVK, der vom früheren Angreifer des SC Idar-Oberstein, Timo Riemer, gecoacht wird, 3:1 beim TSC Zweibrücken zum Landesligastart, um sich drei Tage später andererseits eine 0:8-Klatsche bei Bezirksligisten Barbaros Mainz im Verbandspokal abzuholen.

„Der dritte Sieg in sechs Tagen wäre ein Traum“

VfR-Trainer Christian Schübelin

Nachvollziehbarerweise hat sich Schübelin entschieden, Kirchheimbolanden vor allem am Auftaktdreier in der Landesliga zu messen. „In Pokalspielen ist manchmal die Personallage nicht so, wie sie sein sollte, und dann kann es schnell auch mal in die falsche Richtung gehen“, erklärt er, warum er der Packung des SVK eigentlich keine Bedeutung beimessen möchte.

Sowieso konzentriert sich Schübelin viel lieber auf seine Mannschaft, bei der er erneut die Abwehr umbauen muss. Sein Bruder Dominic Schübelin fehlt weiter, und auch die Innenverteidigung Jonas Brenner/Luca Buchner, die in Winterbach beim 4:1-Sieg sicher stand, wird gesprengt, denn Buchner ist in Urlaub. Schübelin hofft nun, dass Abdul Hadi Antar wieder zur Verfügung steht – ansonsten würden die Umbaumaßnahmen doch recht weit führen.

Die Baumholderer Achse funktioniert

Wichtiger als die Besetzung der Startelf ist Schübelin aber die Herangehensweise seines Teams. „Wir müssen uns auf ein hartes Spiel einstellen. Kirchheimbolanden hat eine robuste, körperlich starke, aggressive Mannschaft beisammen.“ Schübelin macht das durchaus Sorgen. Er sagt: „Solche Mannschaften sind nicht so unser Ding. Es ist ein Prozess, dass wir uns auch an eine physisch robuste Spielweise gewöhnen.“ Für den Trainer ist es von großer Bedeutung, dass sich sein Team nicht nur darauf verlässt, technisch oft überlegen zu sein. Er fordert: „Wir müssen Fußball auch kämpfen.“

Zuversichtlich stimmt Schübelin allerdings der Umstand, dass seine Achse funktioniert. Torwart Marco Klein, Marius Gedratis, Niklas Alles und Danny Lutz stützen das Team, sind die Schwungräder. „Wenn meine Führungsjungs weiter so überzeugen, dann ist es nicht leicht, uns zu bezwingen“, bestätigt der VfR-Trainer, der keine Zweifel hegt, dass sein Team voller Motivation in das Auswärtsspiel in Kirchheimbolanden geht. Ein Sechs-Punkte-Start wäre schließlich eine super Grundlage für die Saison – oder, wie es Schübelin formuliert: „ein Traum“.