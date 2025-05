Die Frage nach dem neuen Hassia-Trainer geistert ums Hessenhaus. In welcher Liga er nächste Saison trainiert, könnte sich am Samstag klären.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das gilt auch bei und für Hassia Bingen im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Ost. Das Team ist zwar Letzter, die Chance auf den Klassenverbleib besteht aber. Dazu müssen die Binger jedoch dringend punkten, am besten dreifach am Samstag um 15 Uhr am Hessenhaus gegen Wormatia Worms II.

Es ist das erste Spiel nach der Ankündigung des Trainergespanns Patrick Joerg/Jannik Huber, am Saisonende aufhören zu wollen. „Die erste halbe Stunde des Trainings nach unserer Ansprache an die Mannschaft herrschte Beerdigungsstimmung. Wir haben dann versucht, den Turnaround mit Spaßübungen zu schaffen, um die Stimmung zu verbessern. Und das ist auch gelungen“, berichtet Joerg und fügt an: „Auch nur so geht es am Samstag. Stimmung und Zusammenhalt müssen passen, und dann ist sicher auch etwas gegen die Wormser drin, davon bin ich überzeugt.“ Der Kader der Binger wird unverändert zu den zurückliegenden Spielen sein.