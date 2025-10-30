Alemannen erwarten Bienwald Mit seinem Luxusproblem kann Melunovic gut leben 30.10.2025, 15:39 Uhr

i Kapitän Daniel Braun (grünes Trikot) ist einer von vier fitten Innenverteidigern des SVA Waldalgesheim. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Wird der November zum Monat der Wahrheit für den SV Alemannia Waldalgesheim? Heiße Spiele stehen auf jeden Fall an.

Zwei Topspiele warten zum Vorrundenabschluss auf Fußball-Verbandsligist SV Alemannia Waldalgesheim. Gegen Bienwald Kandel am Samstag um 14.30 Uhr und gegen Jahn Zeiskam eine Woche später wird sich zeigen, wohin die Reise der Grün-Weißen führt.„Um sich oben festzubeißen, muss alles passen“, weiß SVA-Trainer Elvir Melunovic und hofft, dass sein Team die individuellen Fehler minimiert und es auch mal schafft, eine Führung über die Zeit zu retten.







