Sechs Punkte für den FCS Mit Powerfußball die Überzahl ausgenutzt Olaf Paare 06.04.2026, 07:53 Uhr

i Tiefflug: Der Schmittweilerer Milan Klein (rotes Trikot) versucht, per Flugkopfball den Abwehrspieler und den Torwart des SC Hauenstein zu überwinden. Klaus Castor

Was für ein Karsamstag für den FC Schmittweiler: Auf eigenem Gelände bezwang das Team nicht nur den Tabellenzweiten, den SC Hauenstein, es gab auch noch drei weitere Punkte von der Verbandsspruchkammer aus dem Abbruchspiel in Zweibrücken.

Das war mal wieder typisch FC Schmittweiler-Callbach. Mit viel Wucht und Willen überrannte das Team am Karsamstag den SC Hauenstein, der in der Hinrunde die Fußball-Landesliga noch dominiert hatte, und feierte einen verdienten 3:1 (0:1)-Erfolg.In der ersten Hälfte hatte sich FCS-Trainer Murat Yasar noch an die Auftritte zuvor erinnert gefühlt.







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