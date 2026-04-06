Was für ein Karsamstag für den FC Schmittweiler: Auf eigenem Gelände bezwang das Team nicht nur den Tabellenzweiten, den SC Hauenstein, es gab auch noch drei weitere Punkte von der Verbandsspruchkammer aus dem Abbruchspiel in Zweibrücken.
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Das war mal wieder typisch FC Schmittweiler-Callbach. Mit viel Wucht und Willen überrannte das Team am Karsamstag den SC Hauenstein, der in der Hinrunde die Fußball-Landesliga noch dominiert hatte, und feierte einen verdienten 3:1 (0:1)-Erfolg.In der ersten Hälfte hatte sich FCS-Trainer Murat Yasar noch an die Auftritte zuvor erinnert gefühlt.