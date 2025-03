Es bleibt dabei: Rieschweiler ist für die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied eine Reise wert. Zum vierten Mal seit Oktober 2020 gewannen die Landesliga-Fußballer vom Glan nun schon in der Westpfalz. Das 3:2 (1:1) ist zudem im engen Abstiegskampf ein wichtiger Erfolg gegen einen Mitkonkurrenten.

Nach zwei späten Gegentoren im Jahr 2025, die jeweils den Sieg kosteten, erzielten die Meisenheimer dieses Mal ein Tor auf den letzten Drücker und sicherten sich so den Dreier. Nach einem gezielten Pass von Mika Maurer über die hoch stehende Rieschweilerer Abwehrkette erlief sich Laurenz Fach den Ball. Zwei Abwehrspieler machten ihm das Zweikampf-Leben schwer, der Ball schien auch schon verloren, doch Fach blieb am Leder und stieß es mit der Spitze über die Linie (89.). „Das macht Laurenz einfach sehr gut. In solchen Szenen ist er sehr quirlig und geschickt“, lobte Jens Bohr, der Trainer der Meisenheimer. Der Jubel war groß, vor allem nach weiteren knapp zehn Minuten, die die Meisenheimer ohne Gegentor überstanden – und das in Unterzahl, nachdem Benny Hill eine Zeitstrafe erhalten hatte.

„Körperlich, vor allem in Sachen Körpergröße, waren uns die Rieschweilerer überlegen.“ Jens Bohr

Die erste Hälfte war ausgeglichen verlaufen. Bohr berichtete: „Die Rieschweilerer hatten zwei, drei gute Chancen, wir aber auch.“ Eine davon nutzte Alexander Tiedtke zum 1:0 (33.). Leon Bock hatte im Angriffsdrittel den Rieschweilerern den Ball abgeluchst. Seine Hereingabe verwertete Tiedtke, der im Jahr 2025 zum 1:0-Spezialisten wird. In Hackenheim hatte er die Führung vorbereitet, gegen die SG Hüffelsheim und nun gegen Rieschweiler das 1:0 erzielt. Es dauerte allerdings nur eine ganze Minute, bis die Gastgeber durch Philipp Rung nach einer Ecke ausgeglichen hatten. „Körperlich, vor allem in Sachen Körpergröße, waren uns die Rieschweilerer überlegen. Da haben wir einfach Probleme“, sagte Bohr.

Im zweiten Durchgang erhöhte die SG Rieschweiler die Schlagzahl, war das feldüberlegene Team. Das 2:1 gelang aber den Meisenheimern. Fach zog bis zur Grundlinie und flankte in die Mitte, wo Marc Giselbrecht stand und verwandelte (66.). Bohr analysierte: „Anschließend haben wir mit Mann und Maus verteidigt.“ Oder besser gesagt: Mit Mann, Maus und Maurer. Der neue Abwehrchef wusste erneut zu überzeugen, mit seiner starken Spieleröffnung vor dem 3:2 brachte er auch seine spielerische Qualität ein.

Nico Praß spielt von Beginn an

Klasse agierte zudem Nico Praß, der nach zwei Jokereinsätzen in der offensiven Viererreihe begann, nach 30 Minuten aber mit Moritz Wurdel tauschte und als Linksverteidiger seinen Mann stand. Das 2:2 (86.) durch Elija Wohlgemuth, das erneut nach einem Standard fiel, konnten beide nicht verhindern. „Da dachten viele schon, dass es eng wird für uns. Mit dem Tor von Laurenz konnten wir das Spiel aber auf unsere Seite ziehen“, freute sich Bohr.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Bock, P. Mohr, Maurer, Steffen, Wurdel (81. Hill) – Fach (90. Michael), Giselbrecht (78. Schmell), Höft (84. Schneider), Praß – Tiedtke.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen FV Ramstein.