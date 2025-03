Das Titelrennen in der Fußball-Landesliga hat eine unerwartete Wendung genommen. Die SG Hüffelsheim musste die Spitzenposition abgeben und jagt nun den TuS Hohenecken. Erste Station in diesem Prozess ist Hinterweidenthal.

In Hinterweidenthal, im Pfälzer Wald gelegen, soll es also passieren. Die Landesliga-Fußballer der SG Hüffelsheim wollen den Bock umstoßen und nach drei Partien ohne Dreier wieder in die Erfolgsspur finden. Das Spiel beim SVH am Sonntag um 15 Uhr ist das erste nach dem Verlust der Tabellenführung.

„Wichtig wäre, dass wir mal in Führung gehen“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner mit Blick auf die drei zurückliegenden Partien, in denen sein Team stets einem Rückstand hinterlaufen musste. Zweimal gelang zumindest noch ein später Ausgleich, vergangenen Sonntag war der auch möglich, fiel aber nicht. „Solche Phasen in einer Saison gibt es, und das Gute am Hüffelsheimer Umfeld ist die Ruhe“, sagt Weingärtner und betont: „Mit den Ergebnissen sind wir nicht zufrieden, aber von den Leistungen her kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“

Einige j unge Spieler stehen derzeit nicht im Kader

Fast reflexartig ist in solchen Situationen der Blick auf das Personal und auf mögliche Veränderungen. Und Weingärtner hat mehr Möglichkeiten als viele andere Trainer auf Landesliga-Niveau. Der 25-Mann-Kader ist komplett, Ausfälle gibt es nicht. „Es gab mal Zeiten, da haben die Jungs aus unterschiedlichen Gründen gefehlt. Das wurde abgestellt, auch die Belastungssteuerung stimmt“, nennt der Coach Gründe für die geringen Ausfallzeiten. Das führt dazu, dass (junge) Spieler wie Jaden Dayton, Thierno Keita oder auch die Kreidler-Brüder Bastian und Fabian derzeit nicht mal im Kader stehen. „Sie verhalten sich alle vorbildlich“, stellt Weingärtner klar und ergänzt: „In unserer aktuellen Situation sind aber Erfahrungswerte oft entscheidend.“

Viel Erfahrung bringt Tim Müller mit, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte. Diese Woche trainierte er wieder und wird in der Pfalz auf den Platz zurückkehren. Ob von Anfang an, entscheidet Weingärtner kurzfristig. „Die Hinterweidenthaler haben uns im Hinspiel mit ihrer spielerischen Klasse überrascht. Das wird uns nicht erneut passieren. Darauf sind wir nun vorbereitet“, erklärt der SGH-Coach.