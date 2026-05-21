Vor drei Jahren wurde Eintracht Bad Kreuznach in Hinterweidenthal Meister. Kommt in dem pfälzischen Ort nun auch die SG Meisenheim an das Ziel ihrer Träume?
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48, 49, 50 und 51 Punkte haben die vier Mannschaften, die noch die Chance auf den zweiten Platz in der Fußball-Landesliga und damit auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga haben. Das enge Feld der Aufstiegsaspiranten führt die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied an, und ihre Ausgangslage ist deshalb auch die einfachste und klarste: Gewinnt sie am Sonntag um 15 Uhr beim SV Hinterweidenthal, verlängert sie die Saison um mindestens ...