Bohr verspürt keinen Druck Mit einem Dreier geht die Saison für die SGM weiter Olaf Paare 21.05.2026, 12:51 Uhr

i Möchte mit seinem Team die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga erreichen: Jens Bohr (links), der Trainer der SG Meisenheim. Klaus Castor

Vor drei Jahren wurde Eintracht Bad Kreuznach in Hinterweidenthal Meister. Kommt in dem pfälzischen Ort nun auch die SG Meisenheim an das Ziel ihrer Träume?

48, 49, 50 und 51 Punkte haben die vier Mannschaften, die noch die Chance auf den zweiten Platz in der Fußball-Landesliga und damit auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga haben. Das enge Feld der Aufstiegsaspiranten führt die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied an, und ihre Ausgangslage ist deshalb auch die einfachste und klarste: Gewinnt sie am Sonntag um 15 Uhr beim SV Hinterweidenthal, verlängert sie die Saison um mindestens ...







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