SG Meisenheim jubelt Mit einem 6:1 in die Aufstiegsrunde gestürmt Olaf Paare 24.05.2026, 18:37 Uhr

i Mit breiter Brust in die Aufstiegsrunde: Nico Praß (schwarzes Trikot) und die SG Meisenheim verlängern die Saison. Klaus Castor

Wer hätte das gedacht? Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied landet im Abschlussklassement der Landesliga auf dem zweiten Rang und verlängert die Saison um eine packende Aufstiegsrunde in die Verbandsliga.

Die Überraschung ist perfekt: Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hat die Aufstiegsrunde zur Fußball-Verbandsliga erreicht. Mit einem 6:1 (1:1) bei Absteiger SV Hinterweidenthal sicherten die Glanstädter den zweiten Landesliga-Rang ab.„Wir sind glücklich über diese Platzierung, das haben sich die Jungs verdient“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr und fügte an: „Mit dem zweiten Platz hätten wir weder vor der Saison noch nach unserem Negativlauf ...







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