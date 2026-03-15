Kraftakt der SG Hüffelsheim Mit der feinen Klinge das Spiel noch gedreht Olaf Paare 15.03.2026, 20:48 Uhr

i Brachte Schwung rein: Joker Christian Hahn (rotes Trikot) erzielte das 1:1 der SG Hüffelsheim im Duell mit dem TuS Steinbach. Klaus Castor

Das Gastspiel beim Spitzenreiter kann kommen: Mit vier Siegen in Folge und jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck fährt die SG Hüffelsheim zum TuS Mechtersheim. Der Dreier gegen den TuS Steinbach wurde aber erst spät eingetütet.

Dank einer enormen Energieleistung hat sich die SG Hüffelsheim im vierten Spiel des Jahres den vierten Sieg gesichert. Bis zur 85. Minute lag der Aufsteiger der Fußball-Verbandsliga zurück, drehte die Partie gegen den TuS Steinbach aber noch und landete einen 2:1 (0:1)-Erfolg.







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