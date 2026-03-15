Das Gastspiel beim Spitzenreiter kann kommen: Mit vier Siegen in Folge und jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck fährt die SG Hüffelsheim zum TuS Mechtersheim. Der Dreier gegen den TuS Steinbach wurde aber erst spät eingetütet.
Lesezeit 1 Minute
Dank einer enormen Energieleistung hat sich die SG Hüffelsheim im vierten Spiel des Jahres den vierten Sieg gesichert. Bis zur 85. Minute lag der Aufsteiger der Fußball-Verbandsliga zurück, drehte die Partie gegen den TuS Steinbach aber noch und landete einen 2:1 (0:1)-Erfolg.