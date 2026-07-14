Kurzfristiger Transfer Mike Fischer wechselt vom SC Idar zum FC Schmittweiler Olaf Paare 14.07.2026, 11:37 Uhr

i Klassischer Innenverteidiger: Beim SC Idar-Oberstein II trug Mike Fischer das Trikot mit der Nummer vier (im Duell mit dem SC Birkenfeld). Stefan Ding

Dem FC Schmittweiler-Callbach ist ein Transfercoup gelungen. Der Landesligist nahm Mike Fischer unter Vertrag, der mit seiner Entwicklung beim SC Idar-Oberstein nicht zufrieden war.

Kaum hat die Vorbereitung begonnen, gibt es schon die ersten Kaderveränderungen. Mike Fischer verlässt mit sofortiger Wirkung den Fußball-Verbandsligisten SC Idar-Oberstein und schließt sich dem Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach an. Der Transfer kommt durch den Abschluss eines Amateurspielervertrags zustande.







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