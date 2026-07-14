Dem FC Schmittweiler-Callbach ist ein Transfercoup gelungen. Der Landesligist nahm Mike Fischer unter Vertrag, der mit seiner Entwicklung beim SC Idar-Oberstein nicht zufrieden war.
Lesezeit 3 Minuten
Kaum hat die Vorbereitung begonnen, gibt es schon die ersten Kaderveränderungen. Mike Fischer verlässt mit sofortiger Wirkung den Fußball-Verbandsligisten SC Idar-Oberstein und schließt sich dem Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach an. Der Transfer kommt durch den Abschluss eines Amateurspielervertrags zustande.