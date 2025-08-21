Die Leistungen sind okay, die Punkteausbeute nicht – das möchte der TuS Hackenheim in der Landesliga ändern. Am liebsten schon am Samstag am Felseneck gegen den TSC Zweibrücken.

Auch wenn zwei der drei Auftaktspiele in der Fußball-Landesliga verloren gegangen sind, lässt Trainer Tim Hulsey keine Zweifel aufkommen, dass sich der TuS Hackenheim auf dem richtigen Weg befindet. „Wir sind viel weiter als noch vor ein paar Wochen, und wenn wir so weiterarbeiten, dann werden wir uns auch belohnen“, erklärt Hulsey vor dem Heimspiel am Samstag um 18 Uhr gegen den TSC Zweibrücken.

Um sich zu belohnen, wird es vor allem darum gehen, die vorhandenen Chancen besser zu nutzen und den Sack in den Spielen auch mal früher zuzumachen. „Die nächsten drei, vier Partien sind richtungsweisend für die gesamte Saison. Da müssen wir alles dransetzen zu punkten, auch indem wir Spiele frühzeitig auf unsere Seite ziehen“, erklärt der Coach, der seinem Team auch gegen die Zweibrücker, die derzeit auf sechs Punkte kommen, einen Dreier zutraut.

„Das ist sicher nicht ideal, bekommen wir aber irgendwie hin.“

Tim Hulsey

Am Samstag drückt allerdings in der Defensive der Schuh. In den erkrankten Jannik Erbach und Leon Baderschneider fallen zwei Spieler aus. In Felix Hadamitzky befindet sich ein dritter auf einer Urlaubsreise. „Das sind drei Ausfälle in der hintersten Reihe. Das ist sicher nicht ideal, bekommen wir aber irgendwie hin“, erklärt der Spielertrainer. Gut möglich, dass nun Deniz Dasli und Christoph Menger defensiver als sonst eingesetzt werden.

Im Sturm ist Pierre Merkel weiter angeschlagen. „Er will aber unbedingt spielen und steht im Kader“, sagt Hulsey und fügt an: „Angesichts der Einstellung von Pierre mache ich mir keine Gedanken. Er will dem Team unbedingt helfen.“ Die Hackenheimer brauchen am Samstag vor allem Tore und somit Merkels Spezialität. „Von der Punktezahl ist unser Start vielleicht nicht oberstes Regal“, sagt Hulsey und fügt an: „Ich als Trainer muss aber auch zwischen den Zeilen eines Spiels lesen. Und da ist längst nicht alles schlecht, da stimmt mich unser Auftreten optimistisch.“