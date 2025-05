Ein weiterer Befreiungsschlag im Abstiegskampf ist dem TuS Hackenheim in der Fußball-Landesliga geglückt. Das Team von Trainer Tim Hulsey bezwang den SV Hermersberg mit 4:1 (1:1).

„Es ist unfassbar gut, was die Mannschaft seit dem Schmittweiler-Spiel abliefert. Wie viele Chancen wir uns erspielen und wie wir Umschaltmomente nutzen, ist einfach stark“, lobte Hulsey. Er stand verletzungsbedingt nicht im Kader. „Ich habe den Jungs aber schon vor dem Spiel gesagt, dass ich ein extrem gutes Gefühl habe“, berichtete der Coach, der recht behalten sollte.

„Arash darf das. Er ist extrem erfahren, weiß, was er tut. Deshalb haben wir es von draußen auch laufen lassen.“

Tim Hulsey

Selbst ein frühes Gegentor, als die letzte Kette der Hackenheimer den Ball vertändelte und Philipp Ruf zum 1:0 (6.) für die Gäste traf, steckten die Hackenheimer weg. In Minute 23 zog Chris Menger mit Wucht in den Strafraum und wurde gefoult. Doch Elfmeter waren zuletzt nicht unbedingt Tore. Hulsey erzählte: „Zum ersten Mal habe ich vor dem Spiel in der Kabine verschriftlicht, wer den Elfmeter schießt: Chris Menger oder Michael Gilles.“ Zum Elfmeter trat aber Arash Sadeghi an, da Menger gefoult worden war und sich der Abwehrspieler gut fühlte. „Arash darf das. Er ist extrem erfahren, weiß, was er tut. Deshalb haben wir es von draußen auch laufen lassen“, berichtete Hulsey.

Nach dem 1:1 waren die Hackenheimer am Zug, auch wenn der SVH gefährlich blieb und kurz vor der Pause den Pfosten traf. Direkt nach dem Seitenwechsel köpfte Gilles eine Ecke zum 2:1 für die Gastgeber ein. Mit einem Doppelschlag von Jörg Maier (74.) und Hans Steyer (75.) machte der TuS alles klar. „Beide Treffer waren super herausgespielt“, lobte Hulsey. Jeweils gehörte Henrik Sperling zu den Initiatoren der Angriffe. „Hans hat auch wieder getroffen. Er befindet sich in einer super Form“, erläuterte der Coach.

TuS Hackenheim: Marschall – Oertel, Gilles, Protzel, Sadeghi (83. L. Dudek) – Gäns, Maier – Sperling (83. Kienle), Menger (82. Bubach), Dasli (75. Walg) – Steyer (82. Schneider).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Kirn.