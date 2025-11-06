Alemannia bei TB Zeiskam Melunovic will in der Rückrunde die Spannung erhalten 06.11.2025, 14:59 Uhr

i Hat sich beim SVA Waldalgesheim einen Stammplatz gesichert: Jean Houngbedji (rechts). Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der Kampf um den zweiten Rang könnte in der Fußball-Verbandsliga kaum spannender sein. Umso bedeutender sind da die direkten Duelle. Und da tritt der SVA Waldalgesheim am Samstag beim aktuellen Zweiten an.

Das Beste kommt zum Schluss. Der SV Alemannia Waldalgesheim tritt am Samstag um 14.30 Uhr bei TB Jahn Zeiskam an. Eine Mannschaft, die für SVA-Trainer Elvir Melunovic in der Vorsaison der beste Gegner in der Fußball-Verbandsliga war. „Unabhängig davon, dass der FV Dudenhofen und der TSV Gau-Odernheim am Ende in die Oberliga aufgestiegen sind“, erklärt Melunovic.







