Alemannia bei TB Zeiskam
Melunovic will in der Rückrunde die Spannung erhalten
Hat sich beim SVA Waldalgesheim einen Stammplatz gesichert: Jean Houngbedji (rechts).
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der Kampf um den zweiten Rang könnte in der Fußball-Verbandsliga kaum spannender sein. Umso bedeutender sind da die direkten Duelle. Und da tritt der SVA Waldalgesheim am Samstag beim aktuellen Zweiten an.

Lesezeit 1 Minute
Das Beste kommt zum Schluss. Der SV Alemannia Waldalgesheim tritt am Samstag um 14.30 Uhr bei TB Jahn Zeiskam an. Eine Mannschaft, die für SVA-Trainer Elvir Melunovic in der Vorsaison der beste Gegner in der Fußball-Verbandsliga war. „Unabhängig davon, dass der FV Dudenhofen und der TSV Gau-Odernheim am Ende in die Oberliga aufgestiegen sind“, erklärt Melunovic.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport