Melunovic will eine neue Serie starten

Gemeinsam sind die TSG Pfeddersheim und der SV Alemannia Waldalgesheim aus der Fußball-Oberliga abgestiegen. In der Verbandsliga entwickelten sich beide in unterschiedliche Richtungen. Während die Alemannen um den Aufstieg kämpfen, droht der TSG, in die Landesliga durchgereicht zu werden. Auf einen Spaziergang dürfen sich die Waldalgesheimer am Samstag um 14.30 Uhr deshalb aber nicht in dem Wormser Vorort einstellen.

„Das wird ein sehr schweres Spiel“, warnt SVA-Trainer Elvir Melunovic. Schon beim unerwarteten 0:1 in Marienborn – nach zuvor 15 Spielen ohne Niederlage – mussten die Waldalgesheimer die Erfahrung machen, dass die Gegner hoch motiviert gegen den Zweiten auftreten. „Wir wollen aber eine neue Serie starten“, sagt der Coach. Philipp Gänz und Pierre Merkel sind wieder ins Training eingestiegen, doch ob es schon für Startelf-Einsätze reicht, ist fraglich. „Es fällt mir schwer, derzeit etwas zum Personal zu sagen“, verweist Melunovic auf viele Fragezeichen.