Zwischen dem guten Punktspiel-Start und dem enttäuschenden Pokal-Aus schweben die Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim derzeit. Die Verbandsliga-Partie am Sonntag um 15.30 Uhr bei der TuS Marienborn wird zeigen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.

„Für mich sind die Marienborner der klare Favorit. Sie haben sich verstärkt, sind erfahren. Das 2:2 in Hüffelsheim war ein gutes Ergebnis“, sagt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic. Doch auch aus der Außenseiterrolle heraus möchten die Grün-Weißen ein gutes Spiel machen. „Wir wollen daran anknüpfen, wo wir beim Start gegen die Herxheimer aufgehört haben“, erklärt der Coach. Einmal mehr wurde deutlich, wie wichtig Abwehrchef Daniel Braun ist, der beim Pokalspiel fehlte, am Sonntag aber zur Verfügung stehen dürfte. Gleiches gilt für Mahdi Mehnatgir, den Siegtorschützen gegen die Herxheimer. „Es gilt, den Pokal-Frust in positive Energie zu verwandeln. Dann können wir punkten“, sagt Melunovic.