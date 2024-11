Alemannia beim Schlusslicht Melunovic möchte starkes Halbjahr krönen 14.11.2024, 16:56 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Alemannia aus Waldalgesheim siegt und siegt in der Fußball-Verbandsliga. Am Samstag ist der nächste Dreier fest eingeplant.

Ein bisschen geht bei Alemannia Waldalgesheim bereits der Blick auf das Jahresabschlussspiel am 23. November gegen die Bad Kreuznacher Eintracht. Doch vor der Kür steht eine Pflichtaufgabe in der Fußball-Verbandsliga an. Am Samstag um 14.30 Uhr gastieren die Grün-Weißen beim abgeschlagenen Schlusslicht TuS Rüssingen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen