Man kennt sich: Alemannia Waldalgesheim und der VfR Baumholder haben in den vergangenen Jahren einige Male die Klingen gekreuzt. In der Vorsaison sind beide gemeinsam aus der Fußball-Oberliga abgestiegen. In dieser Spielzeit ist es bereits der dritte Vergleich, weil die Westricher im Pokal an der Waldstraße gewonnen haben. Meist ging es eng zu, und nicht immer hatten die Alemannen das bessere Ende für sich. Das soll sich am Samstag um 17 Uhr um Verbandsliga-Punkte ändern.

„Wir sind die Überraschung der Saison, und wir wollen noch ein bisschen länger die Überraschung bleiben“, sagt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic mit Blick auf die unterschiedliche Entwicklung, die beide Teams nach dem Abstieg genommen haben. Die Waldalgesheimer sind mittendrin im engen Meisterschaftskampf, die Gäste stecken im Tabellenkeller fest. Punktverluste dürfen sich beide nicht leisten. „Die Baumholderer haben mehr Tore erzielt als wir. Das zeigt ihre Qualität“, warnt Melunovic davor, den VfR zu unterschätzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Gastgeber die beste Abwehr der Liga stellen, die Gäste dagegen die zweitschlechteste, zuletzt kassierten sie eine 4:5-Niederlage „Wir müssen aufhören mit dem Jugendfußball und den Gefahrradar wieder schärfer stellen“, fordert deshalb der Baumholderer Coach Christian Schübelin.

„Damit fehlt unser Herzstück, aber Jammern hilft nichts.“ Elvir Melunovic

Allerdings fehlen der starken Waldalgesheimer Defensive derzeit zwei zentrale Stützen. Tobias Lauterbach muss schon seit der Winterpause passen, nun hat sich in Daniel Braun ein weiterer Abwehrrecke verletzt. „Damit fehlt unser Herzstück, aber Jammern hilft nichts. Ich bin überzeugt, dass die Jungs, die spielen werden, das Beste daraus machen“, erläutert Melunovic.

Und vielleicht hilft ja die Flucht nach vorne. „Schon in Pirmasens hatten wir so viele Chancen wie in den Wochen zuvor zusammen. Das macht Mut“, sagt Melunovic, der aber betont: „Wir sind als gesamtes Team gefragt. Die Offensive muss die Defensive unterstützen und umgekehrt. Nur so wird es gehen.“