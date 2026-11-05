Alemannia in Kandel
Melunovic gibt Entwarnung bei Ben Grünewald
Beratschlagen die Lage der Alemannia (von links): Jörg Schniering (Sportlicher Leiter), Sportvorstand Hans-Joachim Blum und Trai
Beratschlagen die Lage der Alemannia (von links): Jörg Schniering (Sportlicher Leiter), Sportvorstand Hans-Joachim Blum und Trainer Elvir Melunovic.
Edgar Daudistel

Eine weite Auswärtsfahrt steht für Alemannia Waldalgesheim an und soll nicht zum Ausflug werden. Im Gegenteil: Bei der Rückreise sollten Punkte im Gepäck zu finden sein.

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Die gute Nachricht zuerst: Die Verletzung, die zur sofortigen Auswechslung von Ben Grünewald im Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach geführt hat, ist nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Verbandsligisten Alemannia Waldalgesheim, der den Status unersetzlich trägt, ist sogar eine Option für die Auswärtspartie am Sonntag um 15.
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