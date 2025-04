Durch die Osterpause hatte der SV Alemannia Waldalgesheim zwei Wochen Zeit, die Niederlage in Zeiskam zu verarbeiten. Ob das gelungen ist, zeigt das Heimspiel am Samstag gegen den SV Steinwenden.

Auch wenn der SV Alemannia Waldalgesheim nun vier beziehungsweise zwei Punkte hinter seinen Konkurrenten im Meisterschaftskampf der Fußball-Verbandsliga zurückliegt, ist die Saison nicht zu Ende. „Es sind noch sechs Spiele, wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben“, sagt Elvir Melunovic, der Trainer der Waldalgesheimer. Trotzdem besteht die Gefahr, dass das Team nach der Niederlage in Zeiskam in ein kleines Loch fällt. „Ich habe viele Punkte auf einer Motivationsliste aufgeschrieben, die ich der Mannschaft mitteilen werde“, steuert Melunovic entgegen.

Zudem nimmt er Druck von seinem Team: „Wir spielen bisher bereits eine wunderbare Saison, da wollen wir gerne weitermachen.“ Kontrahent ist am Samstag um 15 Uhr an der Waldstraße der SV Steinwenden. Fehlen werden weiterhin Tobias Lauterbach, Daniel Braun und Bertin Gelenbevi. Eine Resthoffnung besteht bei Joshua Iten auf einen Einsatz. „Da werden wir erst nach dem Abschlusstraining Klarheit haben“, sagt der Coach.