Die SG Hüffelsheim ist derzeit eines der spannendsten Fußball-Projekte in Rheinland-Pfalz. Mit einem Derby startet am Freitag die Saison, an deren Ende der Oberliga-Aufstieg stehen könnte. Der neue Trainer bremst aber und erklärt warum.
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Es kann nur einen geben. Für viele Experten und für zahlreiche Mitbewerber geht die SG Hüffelsheim als Top-Favorit in die neue Runde der Fußball-Verbandsliga. Diese beginnt gleich mit einem Knaller. Am Freitag um 19.30 Uhr gastiert der SV Alemannia Waldalgesheim zum Derby am Palmenstein.