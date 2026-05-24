Abschiede und ein Comeback Meister VfR Baumholder spielt noch einmal groß auf Sascha Nicolay 24.05.2026, 12:33 Uhr

i Die Mannschaft trägt den Meistertrainer auf Händen. Christian Schübelin erlebte einen triumphaalen Abschied beim VfR Baumholder. Stefan Ding

Ein intensives Comeback erlebte ein Akteur des VfR Baumholder inmitten der großen 4:1-Abschiedsvorstellung gegen den TuS Bedesbach-Patersbach, bei der Danny Lutz seine Leidenschaft nachdrücklich auslebte.

Eine gelungene Abschiedsvorstellung ist dem VfR Baumholder in der Fußball-Landesliga gelungen. Mit 4:1 besiegte der Meister vor knapp 300 Zuschauern den TuS Bedesbach-Patersbach und verabschiedete Trainer Christian Schübelin sowie die Spieler Niklas Alles, Finn Kley, Tim-Luca Donner und Dominic Schübelin damit angemessen.







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