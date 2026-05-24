Abschiede und ein Comeback
Meister VfR Baumholder spielt noch einmal groß auf
Die Mannschaft trägt den Meistertrainer auf Händen. Christian Schübelin erlebte einen triumphaalen Abschied beim VfR Baumholder.
Die Mannschaft trägt den Meistertrainer auf Händen. Christian Schübelin erlebte einen triumphaalen Abschied beim VfR Baumholder.
Stefan Ding

Ein intensives Comeback erlebte ein Akteur des VfR Baumholder inmitten der großen 4:1-Abschiedsvorstellung gegen den TuS Bedesbach-Patersbach, bei der Danny Lutz seine Leidenschaft nachdrücklich auslebte.

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Eine gelungene Abschiedsvorstellung ist dem VfR Baumholder in der Fußball-Landesliga gelungen. Mit 4:1 besiegte der Meister vor knapp 300 Zuschauern den TuS Bedesbach-Patersbach und verabschiedete Trainer Christian Schübelin sowie die Spieler Niklas Alles, Finn Kley, Tim-Luca Donner und Dominic Schübelin damit angemessen.

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