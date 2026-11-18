Heimspiel der SG Weinsheim Meister, Rückschläge und eine Trainer-Entdeckung Olaf Paare 18.11.2026, 20:46 Uhr

i Meister und plötzlich Cheftrainer: Hinter Luca Redschlag liegt ein ereignisreiches Jahr. Edgar Daudistel

Fünf Niederlagen in Folge, zuletzt ein 0:7 – die Tendenz bei der SG Weinsheim zeigt stark nach unten. Es wird also Zeit, die Ergebniskrise zu beenden. Da kommt der SC Hauenstein genau richtig.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der SG Weinsheim, die am Samstag in der Fußball-Landesliga ihr letztes Heimspiel in 2026 bestreitet.Die erste, zweite und dritte Mannschaft wurden Meister und sorgten damit für ein Triple der historischen Art. Dazu räumten die Walking Footballer bundesweit ab, sind ungeschlagen und wollen nun auch international angreifen.







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