Heimspiel gegen TuS Rüssingen Meisenheimer vertrauen auf Magie des Kunstrasens 09.10.2025, 12:28 Uhr

i Die Sechser der SG Meisenheim in Aktion: Leon Bock behauptet den Ball, Filip Höft (rechts) sichert ab. Klaus Castor

Noch ist nicht wirklich ersichtlich, in welche Richtung es für die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der Landesliga in dieser Saison geht. Das Heimspiel gegen den TuS Rüssingen sollte da weiteren Aufschluss geben.

Wechsele niemals ein gewinnendes Team – so lautet eine alte Fußballer-Weisheit. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied erweitert den Fundus an Redewendungen nun: Wechsele niemals einen gewinnbringenden Austragungsort. Denn auch das Heimspiel am Samstag um 17 Uhr gegen den TuS Rüssingen bestreitet der Landesligist auf dem Kunstrasen in Meisenheim.







Artikel teilen

Artikel teilen