Die Serie ist gerissen: Das 1:4 (1:3) beim SV Hermersberg bedeutete die erste Niederlage der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied im Jahr 2025 in der Fußball-Landesliga.

„Wir haben zwar mit 1:4 verloren, aber ich finde, wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Das war eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich auch zufrieden“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr und ergänzte: „Wir haben den Ball gut laufen lassen und einige starke Offensivaktionen erzeugt.“ Allerdings verpennten die Meisenheimer die erste halbe Stunde. „Da sind uns ein paar Fehler passiert, die sofort bestraft wurden. Das hat der Gegner sehr gut gemacht“, erkannte Bohr. Lukas Bißbort (12.) und Johannes Heid (14., 29.) stellten auf 3:0. Doch kurz nach dem dritten Gegentreffer verkürzte Nico Praß (31.). Die Meisenheimer hatten weit in des Gegners Hälfte eine Balleroberung. Marc Giselbrecht zog zur Grundlinie und bediente Praß, der am kurzen Pfosten eingelaufen war.

„So ist das im Fußball. Es war klar, dass unsere Serie mal enden würde.“ Jens Bohr

Nun waren die Gäste am Zug. Bis zur Pause plätscherte die Partie dahin, nach dem Seitenwechsel gab die SGM aber Gas und hatte auch einige Möglichkeiten. Die beste wurde Mika Maurer auf dem Silbertablett präsentiert. Nach einem Foul an Praß gab es einen Elfmeter (65.), doch der Abwehrchef vergab. „Der war schlecht geschossen, nicht stramm genug“, analysierte Bohr. Noah Wächter im Hermersberger Tor ahnte die Ecke und parierte. „Die Jungs haben auch anschließend alles versucht“, sagte der SGM-Coach. In der 78. Minute liefen die Meisenheimer dann aber in einen Konter, den Jens Kolb zum 4:1 nutzte, allerdings bugsierte SGM-Torwart Johannes Körner sich den Ball am Schluss auch selbst in die Maschen. „So ist das im Fußball. Es war klar, dass unsere Serie mal enden würde“, resümierte Bohr.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Fach (85. Michael), Mohr, Maurer, Hautz (63. Schmidt), Wurdel – Giselbrecht, Bock, Höft, Praß – Tiedtke.

So geht’s weiter: am Freitag, 19.30 Uhr, gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach.